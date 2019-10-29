Премьер Туниса отправил в отставку министров обороны и иностранных дел

КАИР, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Юсеф аш-Шахед после консультаций с президентом отправил в отставку министров обороны и иностранных дел Абделькарима аз- Збейди и Хамиса аль-Джухейнави, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"После консультаций c президентом Каисом Саидом… кабинетом министров принято решение об освобождении от должности министра обороны Абделькарима аз- Збейди", - говорится в сообщении.
При этом обязанности министра обороны будет выполнять по совместительству действующий министр юстиции Карим аль-Джамуси. В свою очередь госминистр иностранных дел Сабри Баштабжи временно возглавит внешнеполитическое ведомство.
В минувшую среду в Тунисе вступил в должность новый глава государства - победитель президентских выборов бывший независимый кандидат Каис Саид.
В начале октября в Тунисе также прошли парламентские выборы, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство.
Премьер Туниса был одним из кандидатов на недавних выборах президента, но не прошел во второй тур. Его политическая партия "Да здравствует Тунис!" также проиграла парламентские выборы, заняв седьмое место.