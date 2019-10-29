Премьер Туниса отправил в отставку министров обороны и иностранных дел

КАИР, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Юсеф аш-Шахед после консультаций с президентом отправил в отставку министров обороны и иностранных дел Абделькарима аз- Збейди и Хамиса аль-Джухейнави, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"После консультаций c президентом Каисом Саидом… кабинетом министров принято решение об освобождении от должности министра обороны Абделькарима аз- Збейди", - говорится в сообщении.

При этом обязанности министра обороны будет выполнять по совместительству действующий министр юстиции Карим аль-Джамуси. В свою очередь госминистр иностранных дел Сабри Баштабжи временно возглавит внешнеполитическое ведомство.

В минувшую среду в Тунисе вступил в должность новый глава государства - победитель президентских выборов бывший независимый кандидат Каис Саид.

В начале октября в Тунисе также прошли парламентские выборы, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство.