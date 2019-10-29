Российские военные не пострадали при взрыве на погранпереходе в Сирии

"Двадцать девятого октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", - сказал он.