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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные не пострадали при взрыве на погранпереходе в Сирии

16:50 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 окт - РИА Новости. Рядом с бронеавтомобилями РФ при подготовке встречи военной полиции РФ с турецкой стороной на погранпереходе в Сирии раздался хлопок от подрыва неустановленного взрывного устройства, военные не пострадали, сообщил журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
Ранее в ЦПВС опровергли сообщения об обстреле российской военной полиции на пограничном переходе.
"Двадцать девятого октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", - сказал он.
Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна.
"Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", - подчеркнул представитель ЦПВС.
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