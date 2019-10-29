Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы

НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост президента страны, отметил независимую позицию Кубы и успехи в решении социально-экономических вопросов даже в нынешней непростой для республики ситуации.

Диас-Канель в первый раз посетил РФ с официальным визитом в ноябре 2018 года. Сейчас кубинский лидер впервые прибыл в Россию в статусе президента страны. Этот пост, как и должность премьер-министра, предусмотрены новой конституцией Кубы, принятой в этом году. Диас-Канель, ранее возглавлявший республику как председатель Госсовета, 10 октября на внеочередном заседании парламента был избран президентом страны. В рамках нынешнего визита в Россию политик также побывал в северной столице, где в понедельник встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"В прошлом году вы приезжали с официальным визитом, но в этом качестве впервые; я хочу поздравить вас с избранием на должность президента", - сказал Путин на встрече с кубинским коллегой во вторник.

Он отметил, что и на Кубе, и в России очень хорошо знают предысторию отношений двух стран. "Я хотел бы отметить, что в этом году у вас такой развернутый визит, вы побывали в нескольких местах. Надеюсь, все это было и интересно, и в пользу", - добавил президент РФ.

Контакты на высшем и высоком уровнях между двумя странами продолжаются на постоянной основе, РФ и Куба также активно сотрудничают и поддерживают друг друга на международной арене, подчеркнул российский лидер.

"В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике", - заявил Путин.

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Он также обратил внимание на динамику товарооборота - в прошлом году наметился рост сразу на 33%.