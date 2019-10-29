Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высший пост. Теперь и он мертв!" - написал Трамп в Twitter.
Он не назвал имени террориста и не сказал также, проводилась ли против него отдельная операция.
Ранее Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации в Сирии. Сообщалось, что при другой операции, вероятнее всего, был уничтожен также высокопоставленный террорист Абу аль-Хасан аль-Мухаджир.
* Террористичечская организация, запрещенная в России
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