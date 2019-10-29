Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T16:58Z
https://ria.ru/20191029/1560361704.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156035/93/1560359348_0:165:3072:1893_1036x0_80_0_0_2bd1cf5076e2821bfcf0c386dac290fa.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Неизвестные устроили провокацию на сирийском погранпереходе

16:41 29.10.2019 (обновлено: 16:58 29.10.2019)
7518
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 окт — РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что на погранпереходе "Дарбасийя" в провинции Хасеке раздался хлопок неустановленного взрывного устройства.
Ранее сирийское государственное ТВ сообщило о шести раненых в результате артобстрела перехода, когда там находились колонны российской военной полиции.
В ЦПВС подчеркнули, что атаки не было, никто не пострадал, техника исправна.

"Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", — резюмировали в центре.

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
97631115
Обсудить 2
Война в СирииВоенная полиция РоссииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Вот давать надо леща тем, кто распространяет подобную информацию!
29 октября, 16:50
ARAlex Rin
9000010
Рекомендуем
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Разведение сил в Донбассе. 29 октября 2019
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018
Без Кастро, но пока с Москвой. Что хочет от Путина новый кубинский лидер
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Павел Грудинин
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Вид Земли с МКС
В постпредстве России при ООН задались вопросом о назначении спутников США
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Источник рассказал о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
Лента новостейМолния