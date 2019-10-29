Неизвестные устроили провокацию на сирийском погранпереходе

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 окт — РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что на погранпереходе "Дарбасийя" в провинции Хасеке раздался хлопок неустановленного взрывного устройства.

Ранее сирийское государственное ТВ сообщило о шести раненых в результате артобстрела перехода, когда там находились колонны российской военной полиции.

В ЦПВС подчеркнули, что атаки не было, никто не пострадал, техника исправна.

"Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", — резюмировали в центре.

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.