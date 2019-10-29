Неизвестные устроили провокацию на сирийском погранпереходе

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 окт — РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что на погранпереходе "Дарбасийя" в провинции Хасеке раздался хлопок неустановленного взрывного устройства.
Ранее сирийское государственное ТВ сообщило о шести раненых в результате артобстрела перехода, когда там находились колонны российской военной полиции.
В ЦПВС подчеркнули, что атаки не было, никто не пострадал, техника исправна.
"Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", — резюмировали в центре.
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии