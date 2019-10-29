Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T16:36Z
https://ria.ru/20191029/1560361666.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

16:36 29.10.2019
18951
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Следственные органы начали проверку в связи с публикацией в СМИ видео, на котором малыши в детском саду по время дневной прогулки избивают девочку, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.
Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп во "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети – они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
25 октября 2018, 16:42РИА Новости
СК установил участников видео с жестоким избиением подростка в Москве
"По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сообщила Гузовская.
РИА Новости пока не располагает комментариями руководства детского сада и управления департамента образования мэрии Ярославля.
4154520239
Обсудить 67
ЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
А какие обстоятельства "устанавливаются", интересно? Каковы психологические, нравственные и политические мотивы имели воспитанники, судя во всему, младшей группы детского сада, чтобы топтать свою ровесницу и почему их "смотрящий" ковырял в носу, наслаждаясь процессом? "Господа, господа, вы звери, господа! (с).
29 октября, 19:26
Iina Sheykhetova
8841321
Вот они неуставные отношения в армии родом откуда.
29 октября, 19:02
NNikki_5519
66503010
Рекомендуем
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Воспитателя детсада в Ярославле, где избили ребенка, отстранили от работы
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
В Челябинской области умер младенец, оставшийся без присмотра матери
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Павел Грудинин
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка
Скрипка Страдивари
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Словарь русского языка
Коллега профессора ВШЭ оценил его слова об "убогом" русском языке
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Источник рассказал о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
Лента новостейМолния