СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Следственные органы начали проверку в связи с публикацией в СМИ видео, на котором малыши в детском саду по время дневной прогулки избивают девочку, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.
Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп во "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети – они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.
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"По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сообщила Гузовская.
РИА Новости пока не располагает комментариями руководства детского сада и управления департамента образования мэрии Ярославля.