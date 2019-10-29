СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Следственные органы начали проверку в связи с публикацией в СМИ видео, на котором малыши в детском саду по время дневной прогулки избивают девочку, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп во "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети – они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.