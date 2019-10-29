Два человека погибли после обрушения на предприятии в Китае

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 остаются под завалами после обрушения на предприятии в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Обвал произошел в понедельник в уезде Наньдань на предприятии Qingda Xiyuan Mining Investment. В результате 11 человек оказались под завалами, двое погибли.

Сейчас одиннадцать человек все еще не вызволили. Расследование показало, что предприятие не сразу сообщило о происшествии и скрыло производственные записи и материалы за этот день. По первоначальной версии, компания подозревается в замалчивании происшествия.