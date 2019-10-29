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РИА Новости

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

16:30 29.10.2019 (обновлено: 17:45 29.10.2019)
296385
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице. По словам очевидцев, воспитательница видела драку, но никак не отреагировала. На записи видно, что дети, преимущественно мальчики, ходят ногами по лежащей девочке, тычут ее лицом в землю, наносят удары руками, пинают.
"Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется", — рассказал автор видео Никита Макарьин.
Как сообщает портал 76.RU, руководство детсада не отвечает на телефонные звонки. В мэрии города пообещали разобраться в инциденте.
Руслан
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ЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Это ад какой-то..
29 октября, 16:40
Expokey Qwert
1497116712
Полагаю, следствие уже идет, воспитатель изолирован от детей?
29 октября, 16:40
Евгений Д
14342459
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