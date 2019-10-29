В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице. По словам очевидцев, воспитательница видела драку, но никак не отреагировала. На записи видно, что дети, преимущественно мальчики, ходят ногами по лежащей девочке, тычут ее лицом в землю, наносят удары руками, пинают.

"Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется", — рассказал автор видео Никита Макарьин.