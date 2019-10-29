"Оппозиционная платформа" приветствует начало отвода сил в Донбассе

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствуют начало процесса разведения сил в Золотом в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует начавшийся процесс разведения войск в Золотом. Уверены: этот шаг является ключевым для разблокирования процесса мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Разведение войск в Золотом и Петровском является непреложным условием для проведения встречи в "нормандском формате" и дальнейшей работы по деэскалации конфликта (в Донбассе - ред.)", - говорится в заявлении на сайте партии

В партии добавили, что этот "конструктивный шаг свидетельствует о том, что продвинуться по пути урегулирования конфликта и добиться устойчивого мира можно лишь благодаря прямому диалогу на всех уровнях". "Именно к ведению такого диалога последовательно призывает "Оппозиционная платформа – За жизнь", - отмечается в заявлении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.