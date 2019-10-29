Глава Кубы подтвердил, что приедет на торжества по случаю 75-летия Победы

НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в РФ в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я благодарен вам за возможность реализации этого рабочего визита, благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы над фашизмом и подтверждаю наше присутствие на этом мероприятии", - сказал Диас-Канель на переговорах с президентом РФ во вторник.