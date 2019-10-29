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РИА Новости

Глава Кубы подтвердил, что приедет на торжества по случаю 75-летия Победы

16:24 29.10.2019 (обновлено: 21:47 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в РФ в 2020 году на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Я благодарен вам за возможность реализации этого рабочего визита, благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы над фашизмом и подтверждаю наше присутствие на этом мероприятии", - сказал Диас-Канель на переговорах с президентом РФ во вторник.
"Это праздник России, но это праздник всего мира, и главная заслуга России в том, что он значим для всего нашего мира", - отметил кубинский лидер.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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Мигель Диас-Канель БермудесоВладимир ПутинКубаРоссияВ мире
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