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РИА Новости
Культура

Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги

16:59 29.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПевица Леди Гага на вручении премии "Золотой глобус 2019"
Певица Леди Гага на вручении премии Золотой глобус 2019
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году. Стартовая цена наряда — восемь тысяч долларов (500 тысяч рублей), сообщает Page Six Style.
К лоту Кореа приложила письмо, в котором написала, что обнаружила наряд в гостиничном номере. По ее словам, певица оставила его после церемонии вручения премии.
Горничная пояснила, что сначала она передала дизайнерское платье в службу потерянных вещей в отеле, где оно пролежало несколько месяцев. Так как за ним никто не пришел, сотрудники бюро, следуя правилам, передали его тому, кто им его принес, то есть, снова горничной. Тогда уже она решила выставить наряд на торги.
Как сообщает издание, представитель гостиницы отрицает, что платье было украдено, но он подтвердил, что наряд не предназначался для продажи.

"Мы проводим расследование, чтобы собрать необходимые доказательства. Но мы уверены, что платье никто не крал. Мы также делаем все возможное, чтобы вернуть вещь ее законному владельцу", — приводит издание слова служащего отеля.

Пока платье считается лотом на американском аукционе Nate D. Sanders.
Как правило, знаменитости арендуют дизайнерские наряды и украшения для выхода на красную дорожку.
Но не исключено, что модный дом мог подарить Леди Гаге лиловое платье с длинным шлейфом, в котором она получила награду за фильм "Звезда родилась".
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