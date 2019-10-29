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РИА Новости

Число террористических преступлений в России выросло на 3,1%

16:19 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Количество преступлений террористической направленности выросло в России за девять месяцев на 3,1%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"Возросло на 3,1% (с 1 341 до 1 382) количество преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.
Между тем, отмечают в ведомстве, на 61% (c 1 165 до 454) сократилось число преступных деяний экстремистской направленности.
К преступлениям террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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