Число террористических преступлений в России выросло на 3,1%

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Количество преступлений террористической направленности выросло в России за девять месяцев на 3,1%, сообщается на Количество преступлений террористической направленности выросло в России за девять месяцев на 3,1%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ

"Возросло на 3,1% (с 1 341 до 1 382) количество преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.

Между тем, отмечают в ведомстве, на 61% (c 1 165 до 454) сократилось число преступных деяний экстремистской направленности.