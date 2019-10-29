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РИА Новости

Эксперты объяснили повышение рейтинга Путина внешней политикой

16:20 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Повышение рейтинга президента РФ Владимира Путина в октябре связано с удовлетворением общества результатами сентябрьских выборов, поддержкой действий властей во время протестов и с успехами на международной арене, но при этом определенные колебания рейтинга президента неизбежны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Согласно данным "Георейтинга" фонда "Общественное мнение", которые приводит газета "Коммерсант", в октябре возросло число россиян, поддерживающих деятельность Путина в социальной и экономической сферах. Так, по данным ФОМ, социальную политику в октябре 2019 года одобряли 45,8% россиян (в марте - 43,2%), не одобряли - 45% (в марте - 47,7%). Деятельность Путина в сфере экономики в октябре 2019 года одобрили 40,9% россиян (в марте - 39%), а 45,2% оценили ее негативно (в марте этот показатель составил 48%). Кроме того, 57,5% опрошенных положительно оценили работу Путина по обеспечению порядка в стране. В марте этот показатель составил 56%.
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"В первую очередь (играет роль) завершение электоральной кампании по подготовке, проведению и подведению итогов единого дня голосования в сентябре. В целом, общество удовлетворено и теми фигурами, которые были представлены в ходе избирательной кампании на должности губернаторов… Губернаторы, которые шли на выборы в этом сентябре, они вполне работоспособны, поддерживаемы населением и отвечают тем задачам, которые ставит президент. Стабилизация электорального поля позитивно сказалась на рейтинге главы государства", - прокомментировал данные рейтинга политолог Александр Коньков.
Он отметил, что еще один фактор, который, вероятнее всего, позитивно повлиял на рейтинг Путина - это действие власти в период московских протестов. По его словам, данные рейтинга ФОМ показывают, что общество поддерживает "ту линию, которая была избрана действующей властью по недопущению нарушений законодательства, по обеспечению правопорядка".
Он добавил, что сегодня у населения "нашли успокоение" те сомнения, которые появились в связи с реформами, проводившимися в прошлом году. По словам Конькова, ситуация в стране "вновь вернулась к стабильности" и общество чувствует себя "уверенно и спокойно".
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"И в довершение к этому - конечно, внешнеполитические успехи страны. Успехи на международной арене в хорошем смысле превратились в нужную стране рутину, когда и в мире в целом российские позиции крепнут и вызывают должное чувство гордости у российских граждан, и разного рода региональные вызовы, которые перед страной возникают в последние годы, также на сегодняшний день чувствуют свою успокоенность и стабилизацию", - заключил Коньков.
Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отметил, что новые данные ФОМ "еще раз подтверждают", что рейтинг Путина - "устойчивая живая величина", которой свойственно колебаться во времени, причем "на очень высоком уровне" - в сторону как повышения, так и снижения. По его словам, закономерно в скором времени ожидать очередного колебания рейтинга.
"Эти колебания происходят постоянно, это не обязательно скачки. И эти колебания происходят как вверх, так иногда и вниз. Но при очередном нисходящем колебании не надо забывать, что через какое-то время, как подсказывает вся история рейтинга, будет восходящее (колебание)", - сказал политолог, подчеркнув, что рейтинг Путина опирается на "реальные знания российских граждан о своем президенте".
Как указывается в "Коммерсанте", "Георейтинг" ФОМ - это социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал.
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