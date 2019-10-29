Захар Прилепин создал общественное движение "За Правду"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин объявил о создании нового общественного движения – "За Правду". По его словам, одной из главных задач станет помощь в формировании в России гражданского общества. Также Прилепин отметил, что движение будет заниматься широким кругом вопросов и помогать людям решать их конкретные проблемы.

"Была нужда в организации, которая объединит всех, которая посадит всех русских людей за один длинный стол. Проблемы, которые стоят перед нами, они в самых разных сферах. Они и экологические, и литературные, и гуманитарные. Для того чтобы решить эти проблемы, мы нуждаемся в сверхорганизации", – отметил писатель в ходе пресс-конференции, посвященной созданию движения.

Также Прилепин сообщил, что на данный момент в регионах идет сбор представительств и создание ячеек нового движения. Наряду с этим писатель отметил, что, возможно, в будущем на основе движения будет создана политическая партия, однако такая задача не входит в ближайшие перспективы.

Прилепин подчеркнул, что одна из главных характеристик движения "За Правду" – направленность на созидание.

"Я в данном случае создаю организацию мира и созидания. И мне кажется, что у нас есть все шансы, для того чтобы это получилось", – заявил Прилепин.

В свою очередь музыкант Вадим Самойлов, который присоединился к движению, отметил в ходе пресс-конференции, что новая организация призвана в том числе помочь самореализации талантливых молодых музыкантов.

"Я надеюсь, что вместе с движением "За Правду" мы сможем ввести в эти музыкальные, творческие круги тех молодых ребят, которые сейчас не реализованы, которым сейчас не удается пробиться", – отметил музыкант.