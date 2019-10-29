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РИА Новости

Захар Прилепин создал общественное движение "За Правду"

16:10 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин объявил о создании нового общественного движения – "За Правду". По его словам, одной из главных задач станет помощь в формировании в России гражданского общества. Также Прилепин отметил, что движение будет заниматься широким кругом вопросов и помогать людям решать их конкретные проблемы.
"Была нужда в организации, которая объединит всех, которая посадит всех русских людей за один длинный стол. Проблемы, которые стоят перед нами, они в самых разных сферах. Они и экологические, и литературные, и гуманитарные. Для того чтобы решить эти проблемы, мы нуждаемся в сверхорганизации", – отметил писатель в ходе пресс-конференции, посвященной созданию движения.
Также Прилепин сообщил, что на данный момент в регионах идет сбор представительств и создание ячеек нового движения. Наряду с этим писатель отметил, что, возможно, в будущем на основе движения будет создана политическая партия, однако такая задача не входит в ближайшие перспективы.
Прилепин подчеркнул, что одна из главных характеристик движения "За Правду" – направленность на созидание.
Писатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин
28 октября, 13:40РИА Новости
Писатель Захар Прилепин создаст новое общественное движение "За Правду"
"Я в данном случае создаю организацию мира и созидания. И мне кажется, что у нас есть все шансы, для того чтобы это получилось", – заявил Прилепин.
В свою очередь музыкант Вадим Самойлов, который присоединился к движению, отметил в ходе пресс-конференции, что новая организация призвана в том числе помочь самореализации талантливых молодых музыкантов.
"Я надеюсь, что вместе с движением "За Правду" мы сможем ввести в эти музыкальные, творческие круги тех молодых ребят, которые сейчас не реализованы, которым сейчас не удается пробиться", – отметил музыкант.
Еще один участник движения, политолог и общественный деятель Александр Казаков, уточнил, что основной задачей организации будет поиск интересных проектов в различных сферах и помощь в их реализации. Казаков сообщил, что 29 октября заработал сайт движения "За Правду" с одноименным названием, где все желающие смогут зарегистрироваться и присоединиться к организации.
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