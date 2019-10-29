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РИА Новости

Источник назвал три версии по делу пропавшего вместе с детьми уфимца

16:01 29.10.2019 (обновлено: 16:55 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 29 окт — РИА Новости. Следователи в Башкирии, где мужчина исчез вместе с двумя детьми, не исключают, что отец мог утопить мальчиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Ранее полиция сообщила, что 26 октября 34-летняя жительница Уфы написала заявление об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет. СК возбудил уголовное дело об убийстве и начал поиски пропавших. Во вторник утром сообщалось, что в лесном массиве в Калининском районе Уфы нашли автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми.

"Автомобиль был найден в лесу перед воротами садового товарищества. Сегодня целый день полицейские и волонтеры прочесывали эту местность. Рядом течет река Уфимка, по одной из версий, отец мог утопить мальчиков в водоеме. Рассматривается и версия, что мужчина с детьми может скрываться у друзей или знакомых. Также он мог уехать с ними в другой город", — сообщил источник.

Сотрудник полиции
28 октября, 16:48РИА Новости
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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