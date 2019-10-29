Источник назвал три версии по делу пропавшего вместе с детьми уфимца

"Автомобиль был найден в лесу перед воротами садового товарищества. Сегодня целый день полицейские и волонтеры прочесывали эту местность. Рядом течет река Уфимка, по одной из версий, отец мог утопить мальчиков в водоеме. Рассматривается и версия, что мужчина с детьми может скрываться у друзей или знакомых. Также он мог уехать с ними в другой город", — сообщил источник.