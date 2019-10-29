Источник назвал три версии по делу пропавшего вместе с детьми уфимца

УФА, 29 окт — РИА Новости. Следователи в Башкирии, где мужчина исчез вместе с двумя детьми, не исключают, что отец мог утопить мальчиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Ранее полиция сообщила, что 26 октября 34-летняя жительница Уфы написала заявление об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет. СК возбудил уголовное дело об убийстве и начал поиски пропавших. Во вторник утром сообщалось, что в лесном массиве в Калининском районе Уфы нашли автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми.
"Автомобиль был найден в лесу перед воротами садового товарищества. Сегодня целый день полицейские и волонтеры прочесывали эту местность. Рядом течет река Уфимка, по одной из версий, отец мог утопить мальчиков в водоеме. Рассматривается и версия, что мужчина с детьми может скрываться у друзей или знакомых. Также он мог уехать с ними в другой город", — сообщил источник.