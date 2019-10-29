Примаков превыше всего ставил интересы Отечества, заявил Путин

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что советский и российский государственный деятель Евгений Примаков, памятник которому во вторник был торжественно открыт в Москве, всегда ставил превыше всего интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, не боялся сложных задач и был примером благородства и порядочности.

"На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и победительно, умел проявить волю. А когда требовалось - и найти баланс, безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот метод Примакова много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию", - сказал Путин на церемонии открытия памятника Примакову в Москве.

Он назвал Примакова государственным деятелем и человеком "огромного масштаба", отметив, что его помнят как в России, так и за рубежом и относятся к нему с теплотой и уважением.

По словам президента, Примаков является примером "глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности".

© РИА Новости / Илья Питалев Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника государственному деятелю, политику Евгению Примакову. 29 октября 2019 © РИА Новости / Илья Питалев Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника государственному деятелю, политику Евгению Примакову. 29 октября 2019

"Он очень многое сделал для укрепления авторитета института мировой экономики и международных отношений. Будучи гражданским, что называется, не из системы человеком смог завоевать заслуженно признание в Службе внешней разведки, сохранить и развить ее лучшие традиции. Как председатель правительства, в непростой, сложнейший, можно сказать, драматический для России исторический период сумел добиться политической и экономической стабилизации ", заметил Путин.

Особо он отметил работу Примакова на посту министра иностранных дел.

"Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно", - подчеркнул президент.

По словам Путина, как востоковед и арабист, Примаков понимал, что мир "гораздо сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов", активно продвигал идею многополярности.

"По большому счету именно Примаков четко сформулировал эти ключевые принципы сегодняшнего мира. Мы видим, что многополярность сегодня - не просто тенденция, а реальность сегодняшней жизни", - добавил президент.

По его словам, символичным является то, что памятник Примакову установлен рядом с МИД.

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"Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России", - заключил Путин.