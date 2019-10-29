Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Украина должна перестать просить помощь у международных партнеров, в том числе Европейского союза, стране нужно воплощать проекты на равных с партнерами, заявил во вторник глава украинского государства Владимир Зеленский.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца 2019 года. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.

"Наша цель – выйти из парадигмы такой неприятной, парадигмы просителя помощи и начать уже на уровне с международными нашими партнерами воплощать в жизнь большие инвестиционные проекты", - заявил Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Наш"

При этом он отметил, что в целом поддержка Евросоюзом Украины достигла уже 15 миллиардов евро. По словам главы государства, в стране есть очень много проектов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов. "Я уверен, что Украина может быть инвестиционно привлекательным государством", - добавил Зеленский.