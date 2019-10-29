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РИА Новости

Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины

15:53 29.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Украина должна перестать просить помощь у международных партнеров, в том числе Европейского союза, стране нужно воплощать проекты на равных с партнерами, заявил во вторник глава украинского государства Владимир Зеленский.
Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца 2019 года. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.
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"Наша цель – выйти из парадигмы такой неприятной, парадигмы просителя помощи и начать уже на уровне с международными нашими партнерами воплощать в жизнь большие инвестиционные проекты", - заявил Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Наш".
При этом он отметил, что в целом поддержка Евросоюзом Украины достигла уже 15 миллиардов евро. По словам главы государства, в стране есть очень много проектов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов. "Я уверен, что Украина может быть инвестиционно привлекательным государством", - добавил Зеленский.
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Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиард евро. В декабре 2018 года Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.
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Оксана МаркароваДмитрий КулебаЕврокомиссияЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Скажите, укры действительно считают, что достаточно перестать попрошайничать и валяться в грязи и с тобой сразу начнут разговаривать на равных? Укры считают, что для того, чтобы стать равным, достаточно простого желания?
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Евгений Д
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