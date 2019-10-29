Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу

НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.

"Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить вам приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", - сказал Диас-Канель на переговорах с президентом РФ во вторник.