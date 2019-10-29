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РИА Новости

Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу

15:51 29.10.2019 (обновлено: 18:37 29.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время визита в Москву. 29 октября 2019
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время визита в Москву. 29 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время визита в Москву. 29 октября 2019
НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.
"Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить вам приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", - сказал Диас-Канель на переговорах с президентом РФ во вторник.
В ходе встречи он также передал российскому лидеру приветствие от первого секретаря центрального комитета Компартии Кубы, бывшего главы республики Рауля Кастро.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:58РИА Новости
Путин пообещал обязательно воспользоваться приглашением посетить Кубу
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Мигель Диас-Канель БермудесоВладимир ПутинКубаРоссияВ мире
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