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РИА Новости

"Московское радио" несло на Балканы русскую культуру, заявил радиоведущий

15:49 29.10.2019
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© РИА Новости / Тер-МесропянВ отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио
В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио
© РИА Новости / Тер-Месропян
В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. "Московское радио" несло на Балканы русскую культуру, вещание прерывалось несколько раз по политическим причинам, но оказало большое влияние на жителей региона, рассказал РИА Новости многолетний ведущий "Радио Београд" Милош Евтич.
Российскому иновещанию во вторник исполняется 90 лет. Радиовещание из Москвы на зарубежные страны было запущено 29 октября 1929 года. Впервые голос из Советского Союза иностранная аудитория услышала на немецком языке. В то время станция называлась "Московское радио". С 1943 года она передавала ежедневно 152 передачи на 28 языках. Пиком вещания считаются 77 языков в 160 странах мира. С 1993 года роль иновещания унаследовал "Голос России". В 2014 году ему на смену пришел Sputnik, который входит в медиагруппу "Россия сегодня".
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
Вчера, 14:37Акценты
Нас слышат миллионы: первое в мире иновещание отмечает юбилей"Московское радио", "Голос России", радио Sputnik – российскому иновещанию исполняется 90 лет. Радио Sputnik по этому случаю запустило радиомарафон.
Известный в бывшей Югославии радиоведущий первый раз услышал "Московское Радио" еще подростком, после окончания Второй мировой войны.
"Было время, когда "Московское радио" было одной из главных радиостанций. Тогда его слушали с большим доверием. А было время, после исключения Югославии в 1948 году из Информбюро, когда в отношении него, как и в отношении всей страны, были подозрения. Между тем, "Радио Москва", как и все, что принадлежит русской культуре, имело большое влияние на нашу страну", - сказал Евтич.
"Помню, еще в 1948 году на "Московском радио" шла какая-то политическая передача, мы тогда отдыхали на бальнеологическом курорте Врнячка-Баня, и между нами она вызвала большую дискуссию. Тогда я был школьником, недостаточно политически грамотным и информированным, но помню, как меня задело то, что часть аудитории отвергала услышанное", - вспоминает он.
Заместитель председателя Совета ветеранов Иновещания Асия Хайретдинова
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Радиоведущий с 1974 года вел собственную передачу на югославском "Радио Београд", посещал СССР, несколько раз выступал на радиостанциях в Москве, и по его словам, "в России были большой интерес и понимание в отношении сербской культуры и сербского народа". Он отметил, что сербы в свою очередь узнавали из московских радиопередач о балете, литературе, театре.
По словам радиоведущего, существовало сотрудничество между "Радио Београд", которое летом отметило 95-летие своего вещания, и "Московским радио". Под впечатлением от его передач Евтич провел несколько интервью на "Радио Београд" с советскими славистами, в том числе с академиком Никитой Толстым, отцом телеведущей Анны (Феклы) Толстой, с которым встречался на сербских мероприятиях в России и на конференциях славистов в Восточной Европе.
От "Московского радио" до Sputnik. К 90-летию иновещания
© РИА Новости / И. Невелев

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку
1 из 12

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / И. Невелев

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Радиожурналист Анселимо Септиен и министр иностранных дел Перу Хосе Карлос де ля Пуэнте Радбилл (слева)
2 из 12

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / Н. Максимов

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса выступает по московскому радио. Справа - заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский
3 из 12

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

© РИА Новости / Н. Максимов
© РИА Новости / Тер-Месропян

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио
4 из 12

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

© РИА Новости / Тер-Месропян
© РИА Новости / Виталий Савельев

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

Японская актриса, ветеран дикторов московского радио Осада Есико и ее коллега Нисино Хадзимэ. Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию
5 из 12

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / И. Невелев

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Главный выпускающий редактор Владимир Тучков
6 из 12

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / И. Невелев

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Виталий Соболев готовит комментарий
7 из 12

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / Александр Лыскин

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

На студии Московского радио
8 из 12

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

© РИА Новости / Александр Лыскин
© РИА Новости / Тер-Месропян

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

Дикторы Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио - Зина Левашова и Карл Егоров
9 из 12

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

© РИА Новости / Тер-Месропян
© Sputnik / Toby Long

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

На презентации открытия хаба Sputnik в Эдинбурге
10 из 12

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

© Sputnik / Toby Long
© РИА Новости / Константин Чалабов

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Организации Объединенных Наций Канайо Нванзе (справа) в студии радио Sputnik на XIX Петербургском международном экономическом форуме
11 из 12

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

© РИА Новости / Константин Чалабов
© РИА Новости / Константин Чалабов

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

Студия радио Sputnik на XIX Петербургском международном экономическом форуме
12 из 12

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

© РИА Новости / Константин Чалабов
1 из 12

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

© РИА Новости / И. Невелев
2 из 12

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

© РИА Новости / И. Невелев
3 из 12

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

© РИА Новости / Н. Максимов
4 из 12

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

© РИА Новости / Тер-Месропян
5 из 12

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

© РИА Новости / Виталий Савельев
6 из 12

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

© РИА Новости / И. Невелев
7 из 12

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

© РИА Новости / И. Невелев
8 из 12

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

© РИА Новости / Александр Лыскин
9 из 12

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

© РИА Новости / Тер-Месропян
10 из 12

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

© Sputnik / Toby Long
11 из 12

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

© РИА Новости / Константин Чалабов
12 из 12

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

© РИА Новости / Константин Чалабов
"Московское радио" повлияло еще на одну вещь. Нам, которые пытались овладеть русским языком ради учебы и русской литературы, которая нас увлекала, оно помогало освоить языковые тонкости. Русская культура и "Московское радио", как его часть, имели большое влияние на жителей Балкан", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, "90 лет иновещания - это большая дата для русской культуры, и не только для российского, но и других славянских народов".
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