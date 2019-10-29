"Московское радио" несло на Балканы русскую культуру, заявил радиоведущий

В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио. Архивное фото

В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. "Московское радио" несло на Балканы русскую культуру, вещание прерывалось несколько раз по политическим причинам, но оказало большое влияние на жителей региона, рассказал РИА Новости многолетний ведущий "Радио Београд" Милош Евтич.

Российскому иновещанию во вторник исполняется 90 лет. Радиовещание из Москвы на зарубежные страны было запущено 29 октября 1929 года. Впервые голос из Советского Союза иностранная аудитория услышала на немецком языке. В то время станция называлась "Московское радио". С 1943 года она передавала ежедневно 152 передачи на 28 языках. Пиком вещания считаются 77 языков в 160 странах мира. С 1993 года роль иновещания унаследовал "Голос России". В 2014 году ему на смену пришел Sputnik, который входит в медиагруппу "Россия сегодня".

Известный в бывшей Югославии радиоведущий первый раз услышал "Московское Радио" еще подростком, после окончания Второй мировой войны.

"Было время, когда "Московское радио" было одной из главных радиостанций. Тогда его слушали с большим доверием. А было время, после исключения Югославии в 1948 году из Информбюро, когда в отношении него, как и в отношении всей страны, были подозрения. Между тем, "Радио Москва", как и все, что принадлежит русской культуре, имело большое влияние на нашу страну", - сказал Евтич.

"Помню, еще в 1948 году на "Московском радио" шла какая-то политическая передача, мы тогда отдыхали на бальнеологическом курорте Врнячка-Баня, и между нами она вызвала большую дискуссию. Тогда я был школьником, недостаточно политически грамотным и информированным, но помню, как меня задело то, что часть аудитории отвергала услышанное", - вспоминает он.

Радиоведущий с 1974 года вел собственную передачу на югославском "Радио Београд", посещал СССР, несколько раз выступал на радиостанциях в Москве, и по его словам, "в России были большой интерес и понимание в отношении сербской культуры и сербского народа". Он отметил, что сербы в свою очередь узнавали из московских радиопередач о балете, литературе, театре.

По словам радиоведущего, существовало сотрудничество между "Радио Београд", которое летом отметило 95-летие своего вещания, и "Московским радио". Под впечатлением от его передач Евтич провел несколько интервью на "Радио Београд" с советскими славистами, в том числе с академиком Никитой Толстым, отцом телеведущей Анны (Феклы) Толстой, с которым встречался на сербских мероприятиях в России и на конференциях славистов в Восточной Европе.

"Московское радио" повлияло еще на одну вещь. Нам, которые пытались овладеть русским языком ради учебы и русской литературы, которая нас увлекала, оно помогало освоить языковые тонкости. Русская культура и "Московское радио", как его часть, имели большое влияние на жителей Балкан", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, "90 лет иновещания - это большая дата для русской культуры, и не только для российского, но и других славянских народов".