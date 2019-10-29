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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция

15:45 29.10.2019 (обновлено: 16:38 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате артобстрела погранперехода "Дарбасийя" на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находились колонны российской военной полиции, сообщило сирийское государственное ТВ. При этом кто именно пострадал, не уточнялось.
Позже в Центре по примирению враждующих сторон заявили, что атаки на российских военных не было, а попытка "неустановленных лиц осуществить провокацию оказалась безуспешной".
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Третьи силы могут и провокацию устроить дабы вбить клин между Турцией и Россией
29 октября, 16:14
АСАндрей Ст
25321035
Шесть человек пострадали - это поясните. Остальное - а для чего вводили силы? Просто погулять? И все-же 6 человек - в каком состоянии?
29 октября, 16:33
vvvias Вечканов Виктор
2000127
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