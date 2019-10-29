В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате артобстрела погранперехода "Дарбасийя" на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находились колонны российской военной полиции, сообщило сирийское государственное ТВ. При этом кто именно пострадал, не уточнялось.
Позже в Центре по примирению враждующих сторон заявили, что атаки на российских военных не было, а попытка "неустановленных лиц осуществить провокацию оказалась безуспешной".
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии