В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция

ДАМАСК, 29 окт — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате артобстрела погранперехода "Дарбасийя" на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находились колонны российской военной полиции, сообщило сирийское государственное Шесть человек пострадали в результате артобстрела погранперехода "Дарбасийя" на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находились колонны российской военной полиции, сообщило сирийское государственное ТВ . При этом кто именно пострадал, не уточнялось.

Позже в Центре по примирению враждующих сторон заявили, что атаки на российских военных не было, а попытка "неустановленных лиц осуществить провокацию оказалась безуспешной".

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого октября по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.