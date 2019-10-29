Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что начало отвода сил в районе города Золотое в Донбассе станет основанием для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.

"Если разведение будет нормально проведено в Золотом, то фактически все условия для встречи в "нормандском формате" выполнены", - заявил Арахамия журналистам во вторник, общение которых транслировал телеканал "Наш".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.