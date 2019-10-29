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РИА Новости

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

15:38 29.10.2019 (обновлено: 16:22 29.10.2019)
232720
CC0 / u_rt5bpvly / Мясо
Мясо
CC0 / u_rt5bpvly /
Мясо. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти, говорится в исследовании англо-американской группы ученых, опубликованном в журнале PNAS.
Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду. Ученые учли, что девять из 15 факторов глобального риска повышения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом связаны с плохим качеством питания. В то же время 30 процентов парниковых газов в атмосфере — это выбросы сельского хозяйства, поля и пашни занимают 40 процентов суши, а 70 процентов воды идет на нужды аграриев. Исследователи решили выяснить, какие продукты хуже всего влияют на здоровье и на окружающую среду.
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Ученые ввели индекс AREI, который показывает среднее относительное воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию по пяти экологическим показателям: выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства, другие негативные экологические факторы.

"Продукты питания, связанные со значительным снижением риска смертности, связаны с низким усредненным воздействием на окружающую среду. Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло — индекс APEI меньше четырех единиц на порцию. Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий AREI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию, обработанного — 37. Напитки с высоким содержанием сахара оказывают воздействие на окружающую среду на уровне AREI 0,95", — говорится в статье.

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Как уточняется в исследовании, средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров. Эти продукты меньше вредят здоровью и окружающей среде, добавляют ученые.
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Земля - РИА НаукаОксфордСША
Популярные комментарии
Это новый способ борьбы с бедностью в России - объявить мясо самым вредным продуктом ...
29 октября, 16:56
AAviaalex
1282511031
Самые смертельные - это огурцы. Все, кто хоть раз их ел умирают в конце концов :D
29 октября, 15:46
vvvdok
887000210
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