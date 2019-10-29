Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти, говорится в исследовании англо-американской группы ученых, опубликованном в журнале Мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти, говорится в исследовании англо-американской группы ученых, опубликованном в журнале PNAS

Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду. Ученые учли, что девять из 15 факторов глобального риска повышения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом связаны с плохим качеством питания. В то же время 30 процентов парниковых газов в атмосфере — это выбросы сельского хозяйства, поля и пашни занимают 40 процентов суши, а 70 процентов воды идет на нужды аграриев. Исследователи решили выяснить, какие продукты хуже всего влияют на здоровье и на окружающую среду.

Ученые ввели индекс AREI, который показывает среднее относительное воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию по пяти экологическим показателям: выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства, другие негативные экологические факторы.

"Продукты питания, связанные со значительным снижением риска смертности, связаны с низким усредненным воздействием на окружающую среду. Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло — индекс APEI меньше четырех единиц на порцию. Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий AREI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию, обработанного — 37. Напитки с высоким содержанием сахара оказывают воздействие на окружающую среду на уровне AREI 0,95", — говорится в статье.

Как уточняется в исследовании, средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.