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РИА Новости

Глава Кубы заявил о прогрессе в работе над совместными с Россией проектами

15:37 29.10.2019 (обновлено: 21:45 29.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Куба и Россия продвинулись в работе над проектами, которые обсуждались в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу в начале октября, заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

"Мы конкретно отслеживали эти вопросы с момента вашего отбытия в Россию, мы работали с соответствующими министерствами по каждому из этих предложений. ...Можем даже сказать, что есть много определенностей, которые достигнуты, позволяющих продвинуться нам по этим темам. Важное содержание нашего текущего визита связано с этими программами",- сказал он на встрече с Медведевым, отметив, что кубинские министры ведут активную работу со своими российскими визави.

Диас-Канель добавил, что ранее во вторник состоялась встреча с российскими компаниями, которые будут принимать участие в этих проектах.
"С другой стороны банковские организации работают со своими партнерами, сегодня утром состоялась важная встреча с основными российскими компаниями, которые участвуют в этих проектах",- объяснил он.
Диас-Канель также рассказал, что посетил Балтийский завод в Санкт-Петербурге, а министр энергетики страны был на Ленинградской АЭС.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018
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