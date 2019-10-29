Глава Кубы заявил о прогрессе в работе над совместными с Россией проектами

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Куба и Россия продвинулись в работе над проектами, которые обсуждались в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу в начале октября, заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Мы конкретно отслеживали эти вопросы с момента вашего отбытия в Россию, мы работали с соответствующими министерствами по каждому из этих предложений. ...Можем даже сказать, что есть много определенностей, которые достигнуты, позволяющих продвинуться нам по этим темам. Важное содержание нашего текущего визита связано с этими программами",- сказал он на встрече с Медведевым, отметив, что кубинские министры ведут активную работу со своими российскими визави.
Диас-Канель добавил, что ранее во вторник состоялась встреча с российскими компаниями, которые будут принимать участие в этих проектах.
"С другой стороны банковские организации работают со своими партнерами, сегодня утром состоялась важная встреча с основными российскими компаниями, которые участвуют в этих проектах",- объяснил он.
Диас-Канель также рассказал, что посетил Балтийский завод в Санкт-Петербурге, а министр энергетики страны был на Ленинградской АЭС.