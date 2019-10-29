Глава Кубы заявил о прогрессе в работе над совместными с Россией проектами

"Мы конкретно отслеживали эти вопросы с момента вашего отбытия в Россию, мы работали с соответствующими министерствами по каждому из этих предложений. ...Можем даже сказать, что есть много определенностей, которые достигнуты, позволяющих продвинуться нам по этим темам. Важное содержание нашего текущего визита связано с этими программами",- сказал он на встрече с Медведевым, отметив, что кубинские министры ведут активную работу со своими российскими визави.