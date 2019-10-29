Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник

"Взрыв прогремел во временном штабе йеменской армии в провинции Маариб, где проходила встреча министра с рядом руководителей министерства, что, согласно предварительным данным, привело к гибели двух военнослужащих и ранению других, глава минобороны остался жив", - отметил собеседник агентства.