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РИА Новости

Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник

15:32 29.10.2019
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© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
© Nabil Hasan
ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Два человека погибли во время взрыва во временном штабе министерства обороны Йемена в провинции Маариб, министр обороны Йемена Мухаммед Али аль-Макдаши остался жив, сообщил РИА Новости местный источник в провинции.
"Взрыв прогремел во временном штабе йеменской армии в провинции Маариб, где проходила встреча министра с рядом руководителей министерства, что, согласно предварительным данным, привело к гибели двух военнослужащих и ранению других, глава минобороны остался жив", - отметил собеседник агентства.
По первоначальной информации, причиной взрыва стал пуск ракеты мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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