В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов отныне в России можно оформить в любом соответствующем подразделении ГИБДД или МФЦ, при наличии у него соответствующего соглашения.
Вносящее поправки в действующие законы распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий перечень госуслуг, согласно тексту документа, дополнен позициями "выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов" и "выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства".
Как следует из опубликованного документа, место оформления и получения соответствующей государственной услуги гражданин может оформить независимо от места жительства или пребывания.