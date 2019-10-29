В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов отныне в России можно оформить в любом соответствующем подразделении ГИБДД или МФЦ, при наличии у него соответствующего соглашения.