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РИА Новости

В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения

15:32 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк"Московское Тюнинг Шоу"
Московское Тюнинг Шоу
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов отныне в России можно оформить в любом соответствующем подразделении ГИБДД или МФЦ, при наличии у него соответствующего соглашения.
Вносящее поправки в действующие законы распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий перечень госуслуг, согласно тексту документа, дополнен позициями "выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов" и "выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства".
Как следует из опубликованного документа, место оформления и получения соответствующей государственной услуги гражданин может оформить независимо от места жительства или пребывания.
перенесение рисунка на автомобиль на выставке Московское Тюнинг Шоу
1 июня, 00:28РИА Новости
Автомобили запретили тюнинговать и переводить на газ без разрешения ГИБДД
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