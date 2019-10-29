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РИА Новости

Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

15:28 29.10.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
По данным ведомства, в частности, планируется обсудить процесс устранения нарушений на участках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, обмен пленными, а также предоставление особого статуса Донбассу и его закрепление в конституции Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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