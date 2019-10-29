Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске

ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Минске началось очередное заседание контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

По данным ведомства, в частности, планируется обсудить процесс устранения нарушений на участках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, обмен пленными, а также предоставление особого статуса Донбассу и его закрепление в конституции Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.