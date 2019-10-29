Врач назвала первые признаки инсульта

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей. Об этом пишет " Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей. Об этом пишет " Вечерняя Москва ".

Первые симптомы инсульта включают в себя слабость или внезапное онемение лица, руки, ноги, чаще в одной половине тела; ухудшение зрения на один или оба глаза, головокружение, потерю координации и равновесия. Также инсульт сопровождается потерей способности говорить или понимать смысл речи других людей, спутанностью сознания и сильной головной болью.

В группе риска находятся взрослые, страдающие от ожирения, атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета и имеющие вредные привычки. У детей же факторы риска заметно отличаются.

"На первый план выходят патологии кровеносной системы, аномалии сосудов головного мозга, врожденные и приобретенные заболевания сердца", — рассказала Батышева. Она призвала также обратить внимание на инфекционные факторы, наследственные метаболические заболевания и болезни соединительной ткани.

Врач отметила, что нельзя полностью обезопасить себя от инсульта, но правильное питание, контроль артериального давления и минимизация травм и инфекционных заболеваний позволят свести риски к минимуму.

"У детей и молодых взрослых людей важное значение имеет первичная профилактика инсультов, своевременное обращение к врачам", — подчеркнула она.