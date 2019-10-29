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РИА Новости

Врач назвала первые признаки инсульта

15:26 29.10.2019 (обновлено: 18:12 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач кабинета МРТ
Врач кабинета МРТ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач кабинета МРТ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Первые симптомы инсульта включают в себя слабость или внезапное онемение лица, руки, ноги, чаще в одной половине тела; ухудшение зрения на один или оба глаза, головокружение, потерю координации и равновесия. Также инсульт сопровождается потерей способности говорить или понимать смысл речи других людей, спутанностью сознания и сильной головной болью.
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В группе риска находятся взрослые, страдающие от ожирения, атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета и имеющие вредные привычки. У детей же факторы риска заметно отличаются.
"На первый план выходят патологии кровеносной системы, аномалии сосудов головного мозга, врожденные и приобретенные заболевания сердца", — рассказала Батышева. Она призвала также обратить внимание на инфекционные факторы, наследственные метаболические заболевания и болезни соединительной ткани.
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Врач отметила, что нельзя полностью обезопасить себя от инсульта, но правильное питание, контроль артериального давления и минимизация травм и инфекционных заболеваний позволят свести риски к минимуму.
"У детей и молодых взрослых людей важное значение имеет первичная профилактика инсультов, своевременное обращение к врачам", — подчеркнула она.
Батышева также рассказала, как правильно помочь пострадавшему от инсульта. Прежде всего следует сразу вызвать скорую помощь. Человека нужно положить так, чтобы голова оказалась приподнята на 30 градусов и повернута набок. Также необходимо снять галстук, шарф, тугой пояс, расстегнуть воротник и обеспечить приток свежего воздуха. Кроме того, не стоит суетиться перед больным и ни в коем случае нельзя давать лекарства, кормить, поить и беспокоить, а в случае судорог пытаться разжать ему зубы.
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