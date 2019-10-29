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РИА Новости

Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера

15:22 29.10.2019
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск должен будет в декабре предстать перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает газета Los Angeles Times.
В понедельник судья Стивен Уилсон отказался удовлетворить просьбу предпринимателя об отклонении иска и постановил, что присяжные должны будут определить, проявил ли Маск халатность в том, что не проверил свои заявления о британском дайвере. По словам судьи, обвинения со стороны Маска не относятся к какому-либо публичному спору с участием Ансуорта, о чем заявляла защита.
Глава компании SpaceX Илон Маск
17 сентября, 05:40РИА Новости
Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
"Мы ждем суда с нетерпением… Насколько мы понимаем, несмотря на то, что Маск извинился, Ансуорт хочет извлечь выгоду из 15 минут славы", - сказал адвокат бизнесмена Алекс Спиро.
Ансуорт участвовал в июне 2018 года в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти. Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайверам. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может "засунуть свою подлодку в одно место".
После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. В письмах к журналистам американских изданий Маск продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. На фоне критики Маск удалил твиты и извинился, заявив, что делал свои заявления под влиянием эмоций. Однако Ансуорт подал на него в суд и требует опровержения порочащих его сведений и возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов. После подачи иска Маск заявил, что слова pedo guy, которыми он публично обозвал Ансуорта, вовсе не означали "педофил".
Британский кейв-дайвер Верн Уонсорт
18 июля 2018, 10:52РИА Новости
Маск извинился перед британским дайвером, которого назвал "педофилом"
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Илон МаскЛос-АнджелесСШАВ мире
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