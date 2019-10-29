Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский во вторник на первой в 2019 году встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном обратил внимание на замедление переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Встреча Красносельского и Додона проходит во вторник в резиденции президента Молдавии в Голерканах. Красносельский напомнил, что заметно сократилось не только количество встреч в формате "1+1" (29 – в минувшем году, три – в текущем), но и заседаний экспертных (рабочих) групп (в 2018-м – 85, в 2019-м – 20).

"Все вопросы должны изначально обсуждаться на заседаниях экспертных групп. Необходимо наверстывать упущенное время, наращивать темпы работы, двигаться вперед, искать понимание и компромиссы", - приводит пресс-служба слова Красносельского. В качестве возможных причин стагнации переговоров глава ПМР назвал влияние политических процессов, происходящих в Молдавии. Красносельский обозначил готовность приднестровской стороны к конструктивному диалогу по всем актуальным направлениям.

Всего Красноcельский и Додон провели пять встреч. Из них две в Бендерах, две в загородной резиденции президента Молдавии в Кондрице и одна в загородной резиденции молдавского лидера в селе Голерканы на берегу Днестра. Прошлая их встреча состоялась в конце декабря 2018 года.