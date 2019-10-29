Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T15:18Z
https://ria.ru/20191029/1560356876.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155856/59/1558565982_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_d1ff89e61195a2e5533cfb6ee9794efd.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания ОЭЗ Москвы представила технологии экологичной переработки мусора

15:18 29.10.2019
515
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" показала уникальные технологии экологичной переработки электронного мусора, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Особенности работы завода по экологической переработке отходов электронного и электрического оборудования "Экопласт" были представлены в рамках проходившей в Сокольниках выставки WASMA-2019, посвященной переработке, утилизации отходов и очистке сточных вод.

"Мы активно поддерживаем предприятия, которые помогают городу решать самые острые проблемы, в том числе вопросы экологии и переработки мусора. "Экопласт" — одно из самых новых высокотехнологичных предприятий, которое работает на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Завод пользуется всеми льготами и инфраструктурой, которые предоставляет город. Я уверен, что электронный мусор рано или поздно перестанет быть проблемой для столицы, в том числе благодаря усилиям резидентов ОЭЗ", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, единственный в России комплекс заводов по экологической переработке электронного мусора состоит из трех заводов, находящихся под управлением корпорации "Экополис". Заводы образуют полный цикл экологической переработки с возвращением в производство в виде высококачественного вторичного сырья до 95% компонентного состава утилизируемой электроники.
В частности, завод "Экопласт" перерабатывает корпусные пластики во вторичные высококачественные гранулы, применяя метод плазменно-катализационной очистки газов, обеспечивающий "нулевое" воздействие на окружающую среду.
В свою очередь, на заводе "Экотехпром" установлены уникальные линии по переработке б/у техники, на которых отработанная электроника разделяется на фракции. В частности, при переработке холодильного оборудования используется система, исключающая попадание фреона в атмосферу.
Добыча нефти
Вчера, 14:55Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Компания из ОЭЗ Москвы испытает уникальное оборудование для очистки нефти
Что касается завода "Аурус", то это высокотехнологичное предприятие занимается переработкой медного лома и печатных плат с эффективностью извлечения до 99% от поступающего сырья. Мощности завода способны обеспечить переработку всех отходов печатных плат, образуемых на территории России. Это исключит необходимость вывоза ценных ресурсов за рубеж, говорится в информации пресс-службы ДИПП.
402020
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
Рекомендуем
Залив Петра Великого
В Приморье нашли скелет в гидрокостюме
Открытие памятника Н. Караченцову
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
Осень в Красноярском крае
Полную карту российских лесов составят в 2020 году
Япония наша: российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза
"Япония наша": российский кайтсерфер пересек пролив Лаперуза
Работник шиномонтажной мастерской
Автоэксперты назвали подходящие для зимы в мегаполисе шины
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии назвал развитие Арктики вопросом прогресса республики
Буква М у входа на станцию московского метро
В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро
В Якутии сотрудниками ДПС выявлена незаконная охота. 28 октября 2019
В Якутии сотрудники ДПС задержали браконьеров с тушами косуль
Исследование проб воды
Экологи взяли пробы воды из "багровой" реки в Москве
Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора
Роспотребнадзор подготовил санитарные правила по оценке авиационного шума
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона
Лапша быстрого приготовления
Как делают лапшу быстрого приготовления
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Глава Кубы подтвердил, что приедет на торжества по случаю 75-летия Победы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
Глава Кубы заявил о прогрессе в работе над совместными с Россией проектами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Под Красноярском загорелся коровник на площади 1,5 тысячи квадратных метров
08:13ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
08:11Россия развернула РЛС "Подсолнух" на Дальнем Востоке и Балтике
08:11В Москве ожидается снег и температура около нуля
08:07Источник сообщил о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
Лента новостейМолния