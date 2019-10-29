Компания ОЭЗ Москвы представила технологии экологичной переработки мусора

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" показала уникальные технологии экологичной переработки электронного мусора, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Особенности работы завода по экологической переработке отходов электронного и электрического оборудования "Экопласт" были представлены в рамках проходившей в Сокольниках выставки WASMA-2019, посвященной переработке, утилизации отходов и очистке сточных вод.

"Мы активно поддерживаем предприятия, которые помогают городу решать самые острые проблемы, в том числе вопросы экологии и переработки мусора. "Экопласт" — одно из самых новых высокотехнологичных предприятий, которое работает на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Завод пользуется всеми льготами и инфраструктурой, которые предоставляет город. Я уверен, что электронный мусор рано или поздно перестанет быть проблемой для столицы, в том числе благодаря усилиям резидентов ОЭЗ", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, единственный в России комплекс заводов по экологической переработке электронного мусора состоит из трех заводов, находящихся под управлением корпорации "Экополис". Заводы образуют полный цикл экологической переработки с возвращением в производство в виде высококачественного вторичного сырья до 95% компонентного состава утилизируемой электроники.

В частности, завод "Экопласт" перерабатывает корпусные пластики во вторичные высококачественные гранулы, применяя метод плазменно-катализационной очистки газов, обеспечивающий "нулевое" воздействие на окружающую среду.

В свою очередь, на заводе "Экотехпром" установлены уникальные линии по переработке б/у техники, на которых отработанная электроника разделяется на фракции. В частности, при переработке холодильного оборудования используется система, исключающая попадание фреона в атмосферу.