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РИА Новости

Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве

15:08 29.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника государственному деятелю, политику Евгению Примакову. 29 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника государственному деятелю, политику Евгению Примакову. 29 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в сквер у здания министерства иностранных дел России в Москве для участия в церемонии открытия памятника советскому и российскому государственному деятелю Евгению Примакову.
Примаков был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России. Во вторник, 29 октября, ему бы исполнилось 90 лет.
Премьер-министр РФ Евгений Примаков
13:18РИА Новости
В Госдуме открылась выставка к юбилею Примакова
Памятник представляет собой архитектурно-скульптурный комплекс, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД. Центральной частью композиции является бронзовая фигура Примакова.
Решение об установке памятника было принято в феврале 2018 года на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. Памятник возведен авторским коллективом под руководством академика Российской академии художеств, народного художника, скульптора Георгия Франгуляна.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
13:03РИА Новости
Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, заявил Песков
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МИД РФЕвгений ПримаковВладимир ПутинРоссияОбщество
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