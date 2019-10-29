Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в сквер у здания министерства иностранных дел России в Москве для участия в церемонии открытия памятника советскому и российскому государственному деятелю Евгению Примакову.

Примаков был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России. Во вторник, 29 октября, ему бы исполнилось 90 лет.

Памятник представляет собой архитектурно-скульптурный комплекс, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД. Центральной частью композиции является бронзовая фигура Примакова.