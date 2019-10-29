Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 октября в ходе визита в Будапешт планирует обсудить торговлю, экономику и международную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Путин 30 октября посетит Венгрию.
Отмечается, что глава российского государства посетит Венгрию с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. "В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем", - говорится в сообщении.