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РИА Новости

Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику

15:07 29.10.2019 (обновлено: 15:09 29.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 октября в ходе визита в Будапешт планирует обсудить торговлю, экономику и международную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Путин 30 октября посетит Венгрию.
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Отмечается, что глава российского государства посетит Венгрию с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. "В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем", - говорится в сообщении.
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Виктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияВ мире
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