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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства

15:06 29.10.2019 (обновлено: 15:16 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Манежной площади в Москве
Прохожие на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В День народного единства 4 ноября в Москву вернется тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Собеседник агентства отметил, что до выходных дней включительно в Москве сохранится холодная погода, однако с понедельника начнет теплеть.
"Если в ближайшие дни мы ожидаем температуру близкую к нулевой отметке, в четверг даже до отрицательных значений днем, то 4, 5, 6 ноября температура повысится до 10-12 градусов", — сказал Синенков.
Он не исключил, что возможны температурные рекорды.
Как ранее сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в среду дневная температура понизится до нуля градусов, а в ночь на субботу упадет до минус семи.
Снегопад
Вчера, 11:28РИА Новости
В Москву в среду придет зимняя погода с сильным ветром и снегом
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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