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РИА Новости

Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку

14:59 29.10.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Профсоюз студентов Каталонских стран (SEPC), поддерживающий независимость автономного сообщества от Испании, начал во вторник всеобщую забастовку.
Основное требование протестующих – добиться права ходить на акции протеста, чтобы это не имело последствий для их оценок, в частности, отменить обязательное посещение занятий.
Студенты проводят различные акции в университетах, заблокировали на время трассу AP-7, следует из сообщений в социальных сетях.
Самая сложная ситуация сложилась в Университете Помпеу Фабра в Барселоне, где протестующие заблокировали входы в три кампуса, чтобы не допустить, чтобы студенты, которые не участвуют в забастовке, не смогли попасть на лекции.
Руководство университета вечером в понедельник призвало организаторов забастовки не мешать праву посещать занятия, однако в связи со сложившейся ситуацией рекомендовало ученикам не приходить в кампус Сьютаделья, пока ситуация не нормализуется.
Кроме того, студенты провели ночь и заблокировали вход в Политехнический университет Каталонии в Манресе (провинция Барселона).
"Забастовку мы проводим с целью получения гарантий, чтобы образовательные центры были местами, где критика была бы нормой, чтобы позволить нам, студентам, отстаивать на улицах право на самоопределение", - говорится в заявлении профсоюза.
Между тем 800 преподавателей со всей Испании, среди которых есть каталонцы, подписали открытое письмо ректорам шести каталонских университетов отказаться от идентичных манифестов. В них от имени университетов говорится о поддержке политиков, приговоренных Верховным судом, содержатся требования самоопределения Каталонии и критика действий правоохранительных органов. По мнению подписавших обращение преподавателей, университеты не могут высказываться от имени всех сотрудников и студентов, и что "это очевидное нападение на свободу идеологии".
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Акция протеста в Барселоне
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