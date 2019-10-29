Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки - в первом процессе суд оправдал фотографа, но дело затем отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев.