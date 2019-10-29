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РИА Новости

Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину

14:58 29.10.2019
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© РИА Новости / Донат Сорокин / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Дмитрия Лошагина
Заседание суда по делу Дмитрия Лошагина
© РИА Новости / Донат Сорокин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге отказал в ходатайстве о смягчении наказания фотографу Дмитрию Лошагину, отбывающему срок за убийство жены-фотомодели, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки - в первом процессе суд оправдал фотографа, но дело затем отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев.
Продление ареста фотографу Дмитрию Лошагину
6 марта, 21:26РИА Новости
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
"Сегодня Чкаловским районным судом на основании заключения прокуратуры отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Лошагина о замене ему наказания более мягким видом по статье 80 УК РФ", - говорится в сообщении.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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