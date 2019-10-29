Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск

КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Бывший руководитель Демпартии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный розыск из-за обвинений в отмывании денег, сообщила во вторник пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.

"Гражданин Владимир Плахотнюк (1966 год), объявленный в национальный розыск, в отношении которого было принято решение о превентивном аресте, был объявлен в международный и межгосударственный розыск", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в Facebook

Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.