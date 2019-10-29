Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T15:06Z
https://ria.ru/20191029/1560355429.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_0:101:2886:1724_1036x0_80_0_0_85916956bfeea1a0a435ca39a9ffb618.jpg
РИА Новости
Культура

Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа

15:06 29.10.2019
91
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал в инстаграме о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже во всю работаю", — написал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ночь на воскресенье продюсеру стало плохо.
Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи диагностировали предынфарктное состояние.
Однако от госпитализации Максим Фадеев отказался и решил остаться в своем загородном доме в Подмосковье.
Информацию позже подтвердила близкий друг музыканта певица Ольга Серябкина (MOLLY).

"Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо", — прокомментировала она.

Сейчас Фадеев готовится к сольному концерту, который запланирован на конец ноября в Москве.
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
24 октября, 21:07Культура
Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз
000000
КультураНовости культурыШоу-бизнесМаксим Фадеев
Рекомендуем
63-й Международный Каннский кинофестиваль
Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе
Скрипка Страдивари
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
Сотрудник полиции в Испании
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Киев
У бывшего и действующего депутатов Рады проходят обыски
Павел Грудинин
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Полицейская машина в США
СМИ: в США семья случайно соорудила взрывное устройство и убила женщину
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал оговорку Трампа о Зеленском
Корсика
На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил возобновление отвода сил в Золотом
Эд Ширан
Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании до 30 лет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Медведев назначил зампредом правления ПФР Вадима Аккузина
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
14:50МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября
14:48На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата
Лента новостейМолния