Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал в инстаграме о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже во всю работаю", — написал он.
Ранее СМИ сообщили о том, что в ночь на воскресенье продюсеру стало плохо.
Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи диагностировали предынфарктное состояние.
Однако от госпитализации Максим Фадеев отказался и решил остаться в своем загородном доме в Подмосковье.
Информацию позже подтвердила близкий друг музыканта певица Ольга Серябкина (MOLLY).
"Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо", — прокомментировала она.
Сейчас Фадеев готовится к сольному концерту, который запланирован на конец ноября в Москве.
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