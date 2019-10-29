МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об угрозе тропического шторма, ливнях и наводнениях в провинции Хайнань на юге Китая.
"КНР – 29 октября в провинции Хайнань объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой тропического шторма; ожидаются ливневые дожди, наводнения и сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
В конце августа текущего года на провинцию Хайнань обрушился торнадо. Отмечалось, что его жертвами в поселке Нада в городе Даньчжоу стали люди, находившиеся в постройке на строительной площадке, которая разрушилась в результате разгула стихии.