Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T14:55Z
https://ria.ru/20191029/1560355401.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая

14:55 29.10.2019
53
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об угрозе тропического шторма, ливнях и наводнениях в провинции Хайнань на юге Китая.
"КНР – 29 октября в провинции Хайнань объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой тропического шторма; ожидаются ливневые дожди, наводнения и сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
В конце августа текущего года на провинцию Хайнань обрушился торнадо. Отмечалось, что его жертвами в поселке Нада в городе Даньчжоу стали люди, находившиеся в постройке на строительной площадке, которая разрушилась в результате разгула стихии.
Последствия землетрясения на Филиппинах. 29 октября 2019
14:51РИА Новости
МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
000000
Обсудить 0
МИД РФКитайВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
Вид на Анкару
Анкара остается приверженной договоренностям по Идлибу, заявил посол Турции
Последствия землетрясения на Филиппинах. 29 октября 2019
МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акция протеста в Барселоне
Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
Успенский собор на территории Тульского кремля
На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата
Владимир Плахотнюк
Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе
Заседание суда по делу Дмитрия Лошагина
Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Никита Потураев
Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
Кибербезопасность
В России могут создать учебно-научные центры по кибербезопасности
Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер
В Минэкономики Германии объяснили падение главы министерства на конференции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась колонна военной полиции
15:44В центре Бейрута неизвестные избили демонстрантов и журналистов
15:44МИД предупредил россиян о продлении режима ЧС на Суматре
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
Лента новостейМолния