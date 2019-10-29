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РИА Новости

МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах

14:51 29.10.2019 (обновлено: 14:54 29.10.2019)
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© REUTERS / Jaypee CatalanПоследствия землетрясения на Филиппинах. 29 октября 2019
Последствия землетрясения на Филиппинах. 29 октября 2019
© REUTERS / Jaypee Catalan
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о том, что на Филиппинах возможны повторные подземные толчки.

"Филиппины – 29 октября в 43 километрах к юго-западу от города Давао (остров Минданао) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 балла; жертв и разрушений нет; не исключены повторные толчки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Ранее газета Manila Bulletin сообщила, что в результате землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, погибло девять человек. По данным издания, подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.
Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.
По данным СМИ, число пострадавших в результате землетрясения на Филиппинах превысило 400 человек.
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