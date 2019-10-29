МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о том, что на Филиппинах возможны повторные подземные толчки.

"Филиппины – 29 октября в 43 километрах к юго-западу от города Давао (остров Минданао) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 балла; жертв и разрушений нет; не исключены повторные толчки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Ранее газета Manila Bulletin сообщила, что в результате землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, погибло девять человек. По данным издания, подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.

Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.