На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост сити-менеджера Тулы, городским депутатам предстоит выбрать одного из них, сообщила гордума.
Во вторник в Туле состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из трех кандидатов.
"Конкурсанты представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов конкурсной комиссии. По результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса члены комиссии определили двоих кандидатов на замещение должности муниципальной службы главы администрации: Дмитрия Миляева и Максима Щербакова", - говорится в сообщении.
Утвердить одного из кандидатов в должности сити-менеджера предстоит депутатам гордумы. Представитель думы сообщила РИА Новости, что этот вопрос есть в повестке дня заседания, которое пройдет в среду. Собеседница агентства также отметила, что переизбрание происходит связи с истечением срока полномочий предыдущего главы администрации.
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