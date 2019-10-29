На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост сити-менеджера Тулы, городским депутатам предстоит выбрать одного из них, сообщила гордума.

Во вторник в Туле состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из трех кандидатов.

"Конкурсанты представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов конкурсной комиссии. По результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса члены комиссии определили двоих кандидатов на замещение должности муниципальной службы главы администрации: Дмитрия Миляева и Максима Щербакова", - говорится в сообщении.