Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T14:48Z
https://ria.ru/20191029/1560354869.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/12/1555211247_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_7f9d31683ddf8c74c0beb5e1643157ac.jpg
РИА Новости

На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата

14:48 29.10.2019
51
© РИА Новости / Алексей КуденкоУспенский собор на территории Тульского кремля
Успенский собор на территории Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
Успенский собор на территории Тульского кремля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост сити-менеджера Тулы, городским депутатам предстоит выбрать одного из них, сообщила гордума.
Во вторник в Туле состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Тулы. Конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из трех кандидатов.
Вид на Ростов-на Дону
22 октября, 11:10РИА Новости
И.о. главы администрации Ростова-на-Дону утвердили на пост сити-менеджера
"Конкурсанты представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов конкурсной комиссии. По результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса члены комиссии определили двоих кандидатов на замещение должности муниципальной службы главы администрации: Дмитрия Миляева и Максима Щербакова", - говорится в сообщении.
Утвердить одного из кандидатов в должности сити-менеджера предстоит депутатам гордумы. Представитель думы сообщила РИА Новости, что этот вопрос есть в повестке дня заседания, которое пройдет в среду. Собеседница агентства также отметила, что переизбрание происходит связи с истечением срока полномочий предыдущего главы администрации.
Андрей Травников в должности врио губернатора Новосибирской области. Архивное фото
24 октября 2017, 10:32РИА Новости
В Новосибирске не будут вводить институт сити-менеджера
101001
Обсудить 1
ТулаПолитика
Рекомендуем
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Кибербезопасность
В России могут создать учебно-научные центры по кибербезопасности
Отдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму изучают возможности создать горнолыжный курорт
Египет
СМИ: в Египте пять человек погибли из-за столкновения поезда с машиной
Вид на Таллин
Большинство эстонцев поддерживают идею строительства АЭС, показал опрос
Корсика
На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Заммэра Марселя поблагодарил Путина за действия в Сирии
Сотрудник полиции в Испании
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Генпрокуратуре рассказали о законах, вступающих в силу в ноябре
Семья
В Минздраве заявили об отсутствии проблем с устройством в семьи детей с ВИЧ
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал оговорку Трампа о Зеленском
63-й Международный Каннский кинофестиваль
Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
14:50МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября
Лента новостейМолния