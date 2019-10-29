Медведев пригласил президента Кубы на празднование 75-летия Победы

"Я с большой теплотой вспоминаю свой недавно состоявшийся визит в начале октября в вашу страну, мне кажется, мы смогли обсудить очень много важных вопросов, даже сформулировали ряд новых идей, которые, надеюсь, в ходе вашего нынешнего визита нам также удастся развить, продвинуть. И в нашу встречу, и во время ваших переговоров с президентом Путиным", - сказал Медведев в ходе встречи.