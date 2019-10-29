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РИА Новости

Медведев пригласил президента Кубы на празднование 75-летия Победы

14:48 29.10.2019 (обновлено: 14:57 29.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
ГОРКИ, 29 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил на празднование 75-летия Победы в Москве президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, отметив, что это также станет хорошей возможностью сверить часы в ходе переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018
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Без Кастро, но пока с Москвой. Что хочет от Путина новый кубинский лидер
В воскресенье в Россию с рабочим визитом прибыл президент Кубы, в понедельник он встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а на вторник у него запланированы переговоры с Медведевым, а также с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я с большой теплотой вспоминаю свой недавно состоявшийся визит в начале октября в вашу страну, мне кажется, мы смогли обсудить очень много важных вопросов, даже сформулировали ряд новых идей, которые, надеюсь, в ходе вашего нынешнего визита нам также удастся развить, продвинуть. И в нашу встречу, и во время ваших переговоров с президентом Путиным", - сказал Медведев в ходе встречи.
Также российский премьер поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента, пожелав ему успехов в новом качестве.
"Хочу также сказать, что ждем вас в Москве 9 мая следующего года по случаю 75-летия Победы. Это тоже будет хорошей возможностью сверить часы и продолжить переговоры", - заключил Медведев.
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Мигель Диас-Канель БермудесоДень ПобедыДмитрий МедведевКубаРоссияПолитика
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