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РИА Новости
Новости Подмосковья

Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%

14:41 29.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗастройка в районе канала имени Москвы
Застройка в районе канала имени Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области за первые три квартала 2019 года составил 112,1%, сообщила РИА Новости министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

"За первые три квартала текущего года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 2,2 раза, компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,8 раза, автотранспорта, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза. Объем отгруженных промышленных товаров и выполненных работ и услуг по итогам первых трех кварталов составил 2,2 триллиона рублей, рост - 112,5%", - сказала Мухтиярова.

По данным пресс-службы ведомства прирост оборота розничной торговли за первые девять месяцев составил 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года, объем – 1,9 триллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2019 года превысил
373 млрд рублей, что на 19,6% выше уровня января-сентября 2018 года.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - августе 2019 года составила 53 908,7 рубля, рост – 107,2%. Уровень общей безработицы в Московской области один из самых низких в стране – 2,7 процента от численности рабочей силы", - добавила Мухтиярова.
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