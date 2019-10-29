Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рост промышленного производства в Московской области за первые три квартала 2019 года составил 112,1%, сообщила РИА Новости министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.
"За первые три квартала текущего года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 2,2 раза, компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,8 раза, автотранспорта, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза. Объем отгруженных промышленных товаров и выполненных работ и услуг по итогам первых трех кварталов составил 2,2 триллиона рублей, рост - 112,5%", - сказала Мухтиярова.
По данным пресс-службы ведомства прирост оборота розничной торговли за первые девять месяцев составил 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года, объем – 1,9 триллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2019 года превысил
373 млрд рублей, что на 19,6% выше уровня января-сентября 2018 года.
373 млрд рублей, что на 19,6% выше уровня января-сентября 2018 года.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - августе 2019 года составила 53 908,7 рубля, рост – 107,2%. Уровень общей безработицы в Московской области один из самых низких в стране – 2,7 процента от численности рабочей силы", - добавила Мухтиярова.