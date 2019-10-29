Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%

"За первые три квартала текущего года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 2,2 раза, компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,8 раза, автотранспорта, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза. Объем отгруженных промышленных товаров и выполненных работ и услуг по итогам первых трех кварталов составил 2,2 триллиона рублей, рост - 112,5%", - сказала Мухтиярова.