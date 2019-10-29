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РИА Новости

Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона

14:41 29.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoЭкс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
© AP Photo / Francisco Seco
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Испанские власти предпримут ответные действия в случае, если бельгийский суд откажется экстрадировать бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, заявила и.о. вице-премьера Кармен Кальво.
"Правительство Испании не поймет, если Бельгийское государство не выдаст тех, кто скрывается от испанского правосудия. Мы это будем расценивать как отсутствие уважения к полной демократии, какой является испанская. Если будет отказано после приговора Верховного суда (в отношении других фигурантов дела)… Мы примем соответствующие решения, поскольку этого не поймем", - заявила Кальво в интервью радиостанции Onda Cero.
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Она не пояснила, в чем конкретно будут заключаться ответные действия, однако сказала, что "сотрудничество между странами может быть более или менее интенсивным".
Во вторник суд в Брюсселе отложил на 16 декабря рассмотрение дела о выдаче экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.
Член верховного суда Испании Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
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Карлес ПучдемонБельгияИспанияВ мире
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