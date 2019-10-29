В России могут создать учебно-научные центры по кибербезопасности

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Многофункциональные учебно-научные центры по проблемам обеспечения информационной безопасности могут появиться в России, эту идею поддерживают эксперты Совбеза РФ, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Межведомственная комиссия СБ по информационной безопасности на своем заседании "рекомендовала Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить исполнение комплекса мер по созданию таких центров в федеральных округах страны", отмечается в сообщении. Такие центры могут появиться в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Также в ходе заседания определены организационно-технические меры, которые необходимо принять Минкомсвязи России для перехода на использование российской криптографии "при обеспечении электронного взаимодействия органов государственной власти, организаций и граждан", добавила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Информационная безопасность - одна из ключевых составляющих национальной безопасности страны. Кибератаки на информационную инфраструктуру считаются одной из форм вмешательства сторонних сил в дела суверенных государств.