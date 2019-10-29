Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T14:40Z
https://ria.ru/20191029/1560353970.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149747/65/1497476588_0:194:2951:1854_1036x0_80_0_0_983ce730d2998c409e571f9debeed9a2.jpg
РИА Новости

В России могут создать учебно-научные центры по кибербезопасности

14:40 29.10.2019
78
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Многофункциональные учебно-научные центры по проблемам обеспечения информационной безопасности могут появиться в России, эту идею поддерживают эксперты Совбеза РФ, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Межведомственная комиссия СБ по информационной безопасности на своем заседании "рекомендовала Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить исполнение комплекса мер по созданию таких центров в федеральных округах страны", отмечается в сообщении. Такие центры могут появиться в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
22 октября, 14:43РИА Новости
Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев
Также в ходе заседания определены организационно-технические меры, которые необходимо принять Минкомсвязи России для перехода на использование российской криптографии "при обеспечении электронного взаимодействия органов государственной власти, организаций и граждан", добавила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Информационная безопасность - одна из ключевых составляющих национальной безопасности страны. Кибератаки на информационную инфраструктуру считаются одной из форм вмешательства сторонних сил в дела суверенных государств.
По данным российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, в 2018 году было совершено более 4,3 миллиарда информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру РФ, чаще всего кибератакам подвергаются банки и органы власти в России. При этом спецслужбы отмечают увеличения числа попыток хакерских атак на информационную инфраструктуру критически важных объектов России - в том числе, в энергетике и на транспорте.
Девушка с телефоном
23 октября, 10:54РИА Новости
Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защититься от кражи денег
300000
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Корсика
На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона
Отдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму изучают возможности создать горнолыжный курорт
63-й Международный Каннский кинофестиваль
Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Вид на город Казань
Две образцовые библиотеки нового поколения появятся в Татарстане
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Успенский собор на территории Тульского кремля
На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата
Египет
СМИ: в Египте пять человек погибли из-за столкновения поезда с машиной
Никита Потураев
Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
Сотрудник полиции в Испании
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
Прохожие на Манежной площади в Москве
Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника государственному деятелю, политику Евгению Примакову. 29 октября 2019
Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
Лента новостейМолния