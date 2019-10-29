В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник рассказал, как будет проходить отвод сил в районе города Золотое в Донбассе.
Ранее Мирошник сообщил, что ополченцы и украинские силовики во вторник начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое.
"По словам представителя ЛНР, на разведение сил и средств в Золотом отводится трое суток. За процессом с обеих сторон следят наблюдатели ОБСЕ.
"Со стороны ЛНР процесс отвода запущен, мы будем ждать официального подтверждения от ОБСЕ выполнения украинской стороной своих обязательств", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Он отметил, что "на официальном уровне запущенный в Золотом процесс называется "устранение нарушений, зафиксированных СММ ОБСЕ в ходе разведения сил и средств".
"В марте 2018 года СММ ОБСЕ зафиксировали возвращение украинских вооруженных формирований на позиции, откуда они были выведены в сентябре 2016 года. Сегодня украинская сторона должна устранить это нарушение и вывести за пределы участка разведения все вооруженные формирования. К стороне ЛНР у СММ ОБСЕ претензий не было. Подразделения Народной милиции ЛНР находятся за пределами участка разведения", - добавил Мирошник.