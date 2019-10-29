В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник рассказал, как будет проходить отвод сил в районе города Золотое в Донбассе.

Ранее Мирошник сообщил, что ополченцы и украинские силовики во вторник начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое.

"По словам представителя ЛНР, на разведение сил и средств в Золотом отводится трое суток. За процессом с обеих сторон следят наблюдатели ОБСЕ.

"Со стороны ЛНР процесс отвода запущен, мы будем ждать официального подтверждения от ОБСЕ выполнения украинской стороной своих обязательств", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "на официальном уровне запущенный в Золотом процесс называется "устранение нарушений, зафиксированных СММ ОБСЕ в ходе разведения сил и средств".