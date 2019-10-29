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РИА Новости

У бывшего и действующего депутатов Рады проходят обыски

14:35 29.10.2019
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило во вторник, что проводит обыски во Львовской области по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины, они подозреваются в отмывании почти 80 миллионов долларов.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) во Львовской области. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования уголовного дела по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - сообщила во вторник пресс-служба НАБУ.
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По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали около 80 миллионов долларов доходов, полученных преступным путем.
По данным издания zaxid.net, обыски проходят в доме экс-депутата Блока Петра Порошенко Ярослава Дубневича. "Утром 29 октября в селе Зубра около Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича", - сообщило издание.
Кроме того, в отмывании денег, по данным источника издания, подозревается и брат Дубневича, депутат Верховной рады текущего созыва, член депутатской группы "За будущее" Ярослав Дубневич.
Предварительная правовая квалификация - статьи 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года.
Богдан Дубневич потерял депутатскую неприкосновенность после поражения на парламентских выборах в июле 2019 года. Зато его младший брат Ярослав Дубневич снова стал депутатом Верховной рады и для непосредственных следственных действий против него нужно согласие Верховной рады.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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