У бывшего и действующего депутатов Рады проходят обыски

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило во вторник, что проводит обыски во Львовской области по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины, они подозреваются в отмывании почти 80 миллионов долларов.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) во Львовской области. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования уголовного дела по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины", - сообщила во вторник пресс-служба НАБУ.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали около 80 миллионов долларов доходов, полученных преступным путем.

По данным издания zaxid.net , обыски проходят в доме экс-депутата Блока Петра Порошенко Ярослава Дубневича. "Утром 29 октября в селе Зубра около Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича", - сообщило издание.

Кроме того, в отмывании денег, по данным источника издания, подозревается и брат Дубневича, депутат Верховной рады текущего созыва, член депутатской группы "За будущее" Ярослав Дубневич.

Предварительная правовая квалификация - статьи 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года.