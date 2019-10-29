Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T14:32Z
https://ria.ru/20191029/1560353382.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:12:3071:1739_1036x0_80_0_0_8e8e4f2812ec070e03445f525db55039.jpg
РИА Новости

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

14:32 29.10.2019
619
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Один из самых разыскиваемых в Европе преступников, чье имя фигурировало в списке Европола, задержан в Испании, сообщает Национальная полиция.
В ночь со 2 на 3 апреля 2013 года несколько вооруженных людей (по данным правоохранительных органов, от пяти до семи) напали на штаб-квартиру охранной компании по перевозке денег в Люксембурге. При нападении они использовали взрывчатые вещества, чтобы взломать двери, однако добраться до бункера, где хранились деньги, им не удалось.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
21 сентября, 15:35РИА Новости
В Греции арестовали разыскиваемого за захват самолета в 1985 году
Между нападавшими и прибывшей на место полицией произошла перестрелка, преступникам удалось скрыться и пересечь границу с Бельгией.
Задержанный может быть приговорен в Люксембурге к 22 годам заключения. Он был задержан в Марбелье (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), где отмечал свой день рождения. При нем были найдены фальшивые французские документы.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
9 марта, 16:13РИА Новости
В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц в стране
901000
Обсудить 0
ЕврополИспанияВ мире
Рекомендуем
Павел Грудинин
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Киев
У бывшего и действующего депутатов Рады проходят обыски
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона
63-й Международный Каннский кинофестиваль
Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Корсика
На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал оговорку Трампа о Зеленском
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Сирия
В Госдуме оценили намерение США защищать нефтедобычу в Сирии
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
14:50МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября
Лента новостейМолния