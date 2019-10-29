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РИА Новости
Туризм

В Крыму изучают возможности создать горнолыжный курорт

14:35 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
Отдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Крым приступил к изучению возможности строительства горнолыжного курорта, к этому привлечена российская компания, обладающая полномочиями в сертификации и разработки горнолыжных трасс, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее он заявлял, что Крым готов пойти на серьезные затраты для создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри. Однако этому должны предшествовать официальные исследования по определению климатической и географической возможности.
"Исследование проводит одна из нескольких компаний России, которые обладают полномочиями в сертификации и разработки горнолыжных трасс. У Крыма есть теоретический потенциал в этом вопросе. Надеюсь, мы получим положительное заключение", - сказал Волченко на туристском форуме "Открытый Крым".
По его словам, результаты исследования будут получены в следующем году.
"Это будет официальное исследование со всеми рецензиями. Мы будем понимать, есть ли климатические, природные возможности для организации горнолыжного курорта на северных склонах гора Ай-Петри и Чатыр-Даг. После этого можно разрабатывать проект. Пока ни одного официального документа, ни одного исследования реально не существует", - подчеркнул министр.
IХ туристский Форум "Открытый Крым стартовал во вторник в Симферополе. В нем принимает участие более пяти тысяч представителей туристического сектора.
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