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РИА Новости

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

14:27 29.10.2019 (обновлено: 15:04 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Грудинин
Павел Грудинин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Павел Грудинин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости.
Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
Павел Грудинин
14 октября, 03:41РИА Новости
Суд заморозил принадлежавшие Грудинину акции совхоза Ленина
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
По заявлению истцов, в 2008 году два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент". Таким образом оплатили долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей, пока она находилась в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.
Арбитражные суды двух инстанций изначально полностью отклонили иск к Грудинину, и только 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.
К спору в качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины и работник совхоза Александр Федоров.
Павел Грудинин
6 июня, 18:57РИА Недвижимость
IKEA и связанная с Грудининым компания ведут переговоры по земельному спору
17217962083
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Павел ГрудининСовхоз имени ЛенинаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В России все, кто кто идёт против системы или критикует её, волшебным образом превращаются в преступников и нарушителей. Методика средневековья.
29 октября, 14:38
IIfifay
88103430
Не совался бы на выборы - остался бы с миллиардом. Дорогое это удовольствие ведру возражать)))
29 октября, 14:35
ddr.zorin
50404428
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