Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости.

Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Также Грудинин должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.

Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

По заявлению истцов, в 2008 году два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент". Таким образом оплатили долю в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Упущенную выгоду истцы считают равной стоимости права на пользование землей, пока она находилась в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.

Арбитражные суды двух инстанций изначально полностью отклонили иск к Грудинину, и только 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.