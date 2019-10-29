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РИА Новости

Депутаты обсудят идею установки памятного знака Примакову в здании Госдумы

14:26 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир РодионовПремьер-министр РФ Евгений Примаков
Премьер-министр РФ Евгений Примаков
© РИА Новости / Владимир Родионов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил фракциям нижней палаты парламента обсудить идею об установке памятного знака в здании Думы Евгению Примакову, при согласии фракций Совет Госдумы обсудит инициативу на заседании 6 ноября, сообщила РИА Новости советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
В Госдуме во вторник открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Примакова. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Примакову, который работал в составе нижней палаты парламента третьего созыва.
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"Эта инициатива будет иметь продолжение. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал поручение провести консультации с фракциями, так как мы учитываем мнение всех. И при общем согласии инициатива будет вынесена на обсуждение на Совет Думы 6 ноября", - сказала Кашеварова.
В разные годы Примаков руководил Службой внешней разведки, министерством иностранных дел, правительством России. В Государственной Думе III созыва возглавлял фракцию "Отечество – Вся Россия".
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Госдума РФЕвгений ПримаковВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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